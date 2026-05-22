ゆうちゃみのG6スーツ姿オフショ公開にファン「似合ってる」「かわいい」 | RBB TODAY

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ゆうちゃみのG6スーツ姿オフショ公開にファン「似合ってる」「かわいい」

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ゆうちゃみ【撮影：浜瀬将樹】
  • ゆうちゃみ【撮影：浜瀬将樹】

　映画「アギトー超能力戦争ー」が21日に公式Xを更新し、出演者でタレントのゆうちゃみのG6スーツ姿を公開し、反響を集めている。

　仮面ライダー生誕55周年記念作として、4月29日に公開された「アギトー超能力戦争ー」。ゆうちゃみは仮面ライダーG6の装着者である葵るり子を演じている。

　公式Xは「オフショット」と切り出し、マスク以外のスーツを着用したゆうちゃみのライダー姿の写真を公開。

　写真のゆうちゃみは満面の笑みでピースをしており、公式Xは「G6のスーツを装着したゆうちゃみさん本編でも大活躍！ぜひ劇場でご覧ください」と呼びかけた。

　ポストには、「たっぱがあるからめちゃ似合ってる」「かわいい」「似合いすぎなんだよな」という声が集まっている。

　なお、本作の4DX上映は22日からスタートしている。

※【画像】ゆうちゃみがG6スーツ姿を披露


要潤、25年前の俳優デビュー作「仮面ライダーアギト」新作映画で主演に！「アギトは自分にとって俳優人生の原点であり、挑戦と成長の始まり」 | RBB TODAY
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仮面ライダーアギト25年ぶりの新作映画「アギト-超能力戦争-」が4月29日公開され、要潤が主演で復帰。
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映画「アギトー超能力戦争ー」、要潤の変身シーンが公開に「なにこれ超カッコイイ」「ワクワク止まらん」 | RBB TODAY
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4月29日公開予定の映画「アギトー超能力戦争ー」で、要潤演じる主人公・氷川誠の変身シーンが公開された。仮面ライダー生誕55周年記念作で、25年前の「仮面ライダーアギト」の続編。変身シーンではドローンが装着され、最新武器が伸びる様子が映され、ファンから「超カッコイイ」と好評を得ている。
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