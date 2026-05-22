ゆうちゃみのG6スーツ姿オフショ公開にファン「似合ってる」「かわいい」 | RBB TODAY

映画「アギトー超能力戦争ー」が21日に公式Xを更新し、出演者でタレントのゆうちゃみのG6スーツ姿を公開し、反響を集めている。
仮面ライダー生誕55周年記念作として、4月29日に公開された「アギトー超能力戦争ー」。ゆうちゃみは仮面ライダーG6の装着者である葵るり子を演じている。
公式Xは「オフショット」と切り出し、マスク以外のスーツを着用したゆうちゃみのライダー姿の写真を公開。
写真のゆうちゃみは満面の笑みでピースをしており、公式Xは「G6のスーツを装着したゆうちゃみさん本編でも大活躍！ぜひ劇場でご覧ください」と呼びかけた。
ポストには、「たっぱがあるからめちゃ似合ってる」「かわいい」「似合いすぎなんだよな」という声が集まっている。
なお、本作の4DX上映は22日からスタートしている。
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