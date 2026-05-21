イモト出産で18キロ増も…「珍獣ハンター」ロケのおかげでダイエット成功「命に関わる」 | RBB TODAY

20日放送の「上田と女が吠える夜」（日本テレビ系）にお笑いタレントのイモトアヤコが出演。出産で18キロ太ったものの、自身特有の「職業」でダイエットに成功したことを明かした。

この日番組では、「健康ガチ勢VS不摂生上等な女」を放送。「健康ガチ勢」として出演したイモトは、現在は週に一度パーソナルジムに通い、子どもの保育園の送り迎えを自転車でこなしつつ、帰りに公園を走っていることを明かした。

一方、こうした習慣を作ったきっかけについてイモトは、「子ども産んで18キロくらい体重が増えた」と告白。「やっぱり、職業『珍獣ハンター』なので、動きが鈍くなるので命に関わってしまうので」と明かした。

イモトは「世界の果てまでイッテQ！」（同）で珍獣ハンターとして、体当たりロケを行っている。

そのため、「1年くらいかけてもとに戻した」と説明。スタジオからは驚きの声が上がっていた。

