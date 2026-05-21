ローマの老舗ジェラートや限定コースを提供！東武池袋で「イタリア展」28日より開催 | RBB TODAY

東武百貨店 池袋本店は、5月28日から6月2日まで、8階催事場にて「イタリア展」と「チーズとアイスSHOW」を開催する。今回はローマを特集し、イタリア気分を味わえるグルメや雑貨、ひんやりスイーツなどを展開する。

【ジョリッティ】バカンセロマーネ

【ルッカ／テシトゥーラ・トスカーナ・テレリーエ】リネンテーブルクロス

「イタリア展」には、ローマに本店を構える老舗ジェラート店「ジョリッティ」が初出店。各日数量限定で「バカンセロマーネ」をイートイン750円（税込）から販売する。また、イートインでは、リストランテ・アルポルトとクリマディトスカーナによる東武限定の「スペシャルコラボコース」も登場。前菜、選べるパスタ、選べるメイン、ドルチェプレートなどを楽しめる内容で、価格は1人前4,950円（税込）。

【3000日かけて完成した極上ハンバーガーField】～トリュフ薫る～チェダー・モッツァレラ・ゴーダの3種のリッチチーズバーガー

【Rose(ロゼ)】Rose Basque Cheesecake

同時開催の「チーズとアイスSHOW」では、初出店ブランドのチーズグルメや初夏にぴったりのスイーツを用意。「3000日かけて完成した極上ハンバーガーField」からは、東武限定の「～トリュフ薫る～チェダー・モッツァレラ・ゴーダの3種のリッチチーズバーガー」が登場し、価格は1個1,981円（税込）。「Rose（ロゼ）」の「Rose Basque Cheesecake」は1ホール5号サイズ4,320円（税込）、「海の街チーズ サレルノ」のブラウンチーズは60g 1,200円（税込）で販売される。

【海の街チーズ サレルノ】海の街チーズ サレルノ ブラウンチーズ

【ショコラティエ パレドオール】ソフト パレドオール(3種)

そのほか、「かき氷Ryan」の東武限定メニュー「チーズMAX!!!」はイートイン2,161円（税込）、「ショコラティエ パレドオール」の「ソフト パレドオール」は1個990円（税込）、「FLOR GELATO ITALIANO OSAKA」の「いちじくマスカルポーネ」は各日数量限定で1個751円（税込）にて展開される。営業時間は午前10時から午後7時まで。イートインは閉場30分前がラストオーダーとなり、スペシャルコラボコースは閉場1時間前がラストオーダーとなる。