日向坂46・小坂菜緒、「全力！脱力タイムズ」にゲスト登場！ | RBB TODAY

4月3日23時より放送される「全力！脱力タイムズ」（フジテレビ系）に、日向坂46の小坂菜緒がゲスト出演する。

同番組は、世界の最新ニュースや日本の論点を思わず脱力してしまうような切り口で解説するニュースバラエティーだ。今回は小坂が、お笑い芸人の長谷川忍（シソンヌ）とともにゲストコメンテーターを務める。

「全力！脱力タイムズ」（C）フジテレビ

「全力！脱力タイムズ」（C）フジテレビ

「全力！脱力タイムズ」（C）フジテレビ

MCをアリタ哲平（くりぃむしちゅー 有田哲平）、キャスターを杉原千尋（フジテレビアナウンサー）が担当し、全力解説員として吉川美代子、五箇公一が出演する。

番組内では、今夏の『FNS27時間テレビ』のメイン企画を同番組が担当することが発表され、目玉企画「1000万円争奪・クイズ！脱オネア」の挑戦者を探すオーディションが緊急開催される。

「全力！脱力タイムズ」（C）フジテレビ

同企画は、挑戦者が最後まで連続で正解できたら賞金1000万円を獲得できるという内容だが、番組予算がないため、「場を盛り上げながら最終問題だけを間違える」という、この企画にぴったりの人物を見つける必要があるという。思いもよらない展開の連続に長谷川が困惑する場面もみられるなど、今回も予測不可能な出来事が連発する内容となっている。