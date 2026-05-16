「笑点」の大喜利にウルトラマンが登場！座布団を運ぶカネゴンの姿も | RBB TODAY

1日本テレビの演芸バラエティ番組「笑点」17日放送回の大喜利コーナーに、ウルトラマンとカネゴンが登場する。

笑点のXには笑点のセットに、腰に手を当てた定番ポーズのウルトラマンと座布団を持ったカネゴンが立つショットがアップ。「大喜利コーナー出演者」として「ウルトラマン カネゴン」という名前が紹介されている。この投稿には3万3千以上のいいね！が付いた。また、日本テレビの公式サイトには笑点メンバーがウルトラマンシリーズの街並みをバックに、スペシウム光線の構えをする画像もアップされている。

これは笑点とウルトラマンがどちらも今年60周年を迎えることを記念して行われるコラボ。地球上では3分間しか活動できない上、「シュワッチ」「デュワ」などしか話せないウルトラマンがどのように大喜利に参加するのかは気になるところ。また日本テレビの公式サイトでは「「笑点」とウルトラマンの両方に出演している“アノ人”も乱入!?」と予告されており、期待が高まる。

この気になるコラボに笑点公式Xには、「シュワッチだけでどこまでやれるか見ものですね」「山田君ウルトラマンさんの座布団全部持って行ってとかあるのかな」といったコメントが寄せられている。

※笑点公式Xの投稿