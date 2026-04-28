齋藤飛鳥の密着動画公開！ヘッドスパ＆トリートメント後の髪に感動「サラッサッラ！」 | RBB TODAY

乃木坂46の元メンバーでモデルの齋藤飛鳥がYouTubeチャンネル「ホットペッパービューティーTV」の4月27日配信回に出演。サロンでトリートメントとヘッドスパを受ける様子が公開された。

齋藤は同チャンネルの“自分のための美容体験”を満喫するという企画「1Day My Beauty」に登場。「気になっていた&行ってみたかった」というヘッドスパとトリートメントを体験した。

サロンを訪れた斎藤は、髪について「最近全然ケアできていない」と悩みを告白。そのため、「トリートメントで綺麗にしていただけたら嬉しいなと思います」と施術を受けることとなった。

その際、サロンのスタイリストからは頭皮の凝りを指摘され、齋藤は「恥ずかしい」と戸惑い。そのスタイリストからの提案でヘッドスパも受けることになった。

スタイリストのヘッドスパに「手の力すごいですね」「気持ちいい」と思わず声を漏らした齋藤。その後、泡パックや保湿マスクを経てトリートメントをしてもらった。

しっかりとトリートメントをしてもらったあとの齋藤は、ブローをされながら、「なんか水分が入ってる感じが、潤ってる気がする！」と笑顔に。

また、自身の髪を触って、「サラッサッラ！」と満足そうな笑顔を見せていた。

動画には、「私までリラックスできてしまう最高動画」「髪サラッサラになって良かったね」「ヘッドスパ気持ち良さそう」という声が集まっている。

※【動画】齋藤飛鳥がヘッドスパ＆トリートメント

