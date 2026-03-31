女子カーリングチーム「ロコ・ソラーレ」、吉田知那美選手の退団を報告「感謝が尽きません」 | RBB TODAY

女子カーリングチームのロコ・ソラーレが3月31日にXを更新し、所属していた2018年平昌オリンピック銅メダリスト、2022年北京オリンピック銀メダリストの吉田知那美選手の退団を報告した。

ロコ・ソラーレ公式Xアカウントは31日、代表理事の本橋麻里氏名義で、「ロコ・ソラーレの一員として、大変貢献して下さった吉田知那美さんが退団となります」と、吉田選手の退団を発表。

なお、本橋氏は現在選手活動を休止しているが、平昌オリンピックではロコ・ソラーレとして吉田選手とともに出場し、銅メダルを獲得している。

本橋氏は、「世界一を目指す中でも、カーリングは楽しい！を体現し続けてくれたことにも感謝が尽きません」と感謝を明かし、「彼女の決断と、今後の活躍を、法人一同応援しております！」とエールを贈っていた。

また、ポストには吉田選手のコメントも掲載。「12年間という長い時間、本当にありがとうございました」という感謝がつづられていた。

今後について吉田選手は、「春の訪れと共に新しい環境へと向かいますがこれからも変わらぬ情熱で、カーリング人生が彩豊かであるよう邁進し続けます」とつづり、チームメイトにエール。

さらに、「形は変われど、私はこれからもみんながそれぞれに選ぶ、勝ち負けに翻弄されることのない、幸せであるためのカーリング人生の旅路をずっと信じ、世界のどこからでも応援しています」とつづっていた。



※【画像】ロコ・ソラーレが吉田知那美選の退団を報告

