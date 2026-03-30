ミスキャンパス妹・久木田帆乃夏、卒業ならず…『引き続き大学生頑張ります』と報告 | RBB TODAY

ミスキャンパス姉妹の妹で、2023年のミス成蹊コンテストでグランプリに輝いた久木田帆乃夏が29日、自身のインスタグラムを更新し、大学卒業に関する近況を明かした。

「成蹊大学学位授与式」と書かれた看板の横で、黒のスーツ姿で花束を持ち笑顔の写真を投稿した久木田。一見、晴れて卒業したかのような写真に見えるが、本人は「この度、成蹊大学理工学部を卒業できませんでした…引き続き大学生として頑張ります」とコメントし、ファンを驚かせた。



投稿にはファンから「来年は袴姿で撮ろうね！」「引き続きがんばってね」「次に期待ですね！応援してます」といった温かい励ましが寄せられ、前向きなコメントに多くの共感が集まっている。

※ミスキャンパス妹・久木田帆乃夏、卒業ならず…『引き続き大学生頑張ります』と報告（久木田帆乃夏の公式Instagramより）

