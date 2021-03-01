日本一のミス・ミスターファイナリストはこの10名！グランプリが明日決定！ | RBB TODAY

全国のミス・ミスターキャンパスの中から“日本一のミス・ミスターキャンパス"が決定する『MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2021 supported by リゼクリニック』、『MR OF MR CAMPUS CONTEST 2021 supported by メンズリゼ』。明日3月2日、ファイナリスト各10名の中からグランプリが発表される。
この男女10人はWeb投票等による全国予選審査を通過した出場者。ファイナリストは表彰式に出場し、表彰式当日にグランプリを受賞した者には特別協賛の医療脱毛専門院リゼクリニックから「全身脱毛30万円相当（ミスターはヒゲ脱⽑10万円相当）」「テレビCM出演権」「賞金100万円」が贈呈される。
当日はお笑いコンビ・NON STYLE（⽯⽥明、井上裕介）と、『MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2008』 グランプリでもあるフリーアナウンサーの⾼⾒侑⾥がMCを担当。さらに、ゲストとしてて 『MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2016』 グランプリで、モデル・ブランドディレクターとして活躍している⼭賀琴⼦が登場する。
以下が今年の『MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2021 supported by リゼクリニック』、『MR OF MR CAMPUS CONTEST 2021 supported by メンズリゼ』ファイナリストだ。
【MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2021 supported by リゼクリニック】
・学習院⼤学3年 ⼩川奏
・⽇本⼤学2年 三⾕美優
・関⻄学院⼤学2年 ⼭本瑠⾹
・関⻄⼤学2年 加藤千絢
・関⻄学院⼤学3年 松本美紅
・同志社⼤学2年 ⽊原渚
・桜美林⼤学2年 ⽝塚花菜⼦
・成蹊⼤学3年 ⻲川萌絵⼦
・⽴命館⼤学2年 仲間由依
・東京⼤学1年 神⾕明采
【MR OF MR CAMPUS CONTEST 2021 supported by メンズリゼ】
・慶應義塾⼤学2年 ⽩⽊慈恩
・学習院⼤学2年 福島有稀
・千葉⼤学4年 ⼤崎智也
・慶應義塾⼤学3年 天野歩
・拓殖⼤学2年 ⾦井優希
・駒澤⼤学3年 増島拓実
・関⻄⼤学2年 ⻑崎昴
・桜美林⼤学2年 川⼝友雅
・桜美林⼤学3年 ⽶倉聖真
・⽴教⼤学4年 鈴⽊廉