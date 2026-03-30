スタイルブック発売の永野芽郁が想い明かす「皆さんに届けたい一心で」ファンからの質問も募集 | RBB TODAY

フォトスタイルブックを発売することを発表した女優の永野芽郁が3月29日に公式インスタグラムを更新し、ファンへの思いを明かした。

永野は6月21日、フォトブック&スタイルブックのスペシャルBOX「MAGNOLIE（マグノリエ）」を発売する。今回、自身のインスタグラムであらためてフォトスタイルブックの発売を告知し、「メイトの皆さんに届けたい一心で作りました」と、自身のファンの呼称である「メイト」という言葉を使って呼びかけ「久しぶりのイベントでお会いできることも楽しみにしています」とつづった。

さらに永野はインスタグラムのストーリーズも更新。「フォトブック内で皆さんからの質問に答えさせてもらいます」と、ファンからの質問を募集していることを明かした。

ポストには、「素敵なお知らせありがとう」「ずっと応援してます！」「写真集、一生の宝物にするね」という声が集まっている。

※【画像】永野芽郁がファンへの思い明かす

