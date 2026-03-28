前田敦子、“過去最大露出”の写真集が累計5万部突破！ランジェリー＆レースカーディガン姿の大胆カット披露 | RBB TODAY

27日、前田敦子の写真集『Beste』（講談社）が累計5万部を突破し、新たな未公開カット2枚が公開された。

2月13日に発売された同作は、2012年以来約14年ぶりとなる写真集だ。3月18日には自身初となる電子版もリリースされ、主要電子書店にて軒並み1位を記録して話題を集めた。紙版の重版も重なり、紙・電子合わせて累計5万3000部を突破している。

『前田敦子写真集 Beste』©︎講談社 撮影／北岡稔章

同作のテーマは、30代女性の「大人の恋」。撮影地は複数の国が候補に挙がったものの、「『大人の恋』というテーマに最もマッチしそう」という前田の提案により、中欧オーストリアのウィーンに決定した。歴史と芸術、音楽が息づく街を巡り、全編を丁寧に撮り下ろしている。市街地から車で30分ほど離れた山奥のヴィラや、クラシックなホテルから新進気鋭のラグジュアリーホテルまで、市内の様々なスポットで撮影を敢行。凛とした美しさや、愛する人との夢のような時間と現実の間で揺れ動く切ない表情を、ウィーンの光の中に映し出している。

今回新たに公開された未公開カットは2点。1枚目は、淡いグリーンのランジェリーにレースのカーディガンを羽織り、キッチンでグラスの水を飲む爽やかなカット。もう1枚は、ベッドの上で白いTシャツをまくり上げ、背中とライトブルーのランジェリーを覗かせながら振り返る、自然体な姿を捉えた一枚となっている。