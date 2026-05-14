森香澄、“結婚したら幸せになれそう”と思う芸能人を実名告白「かっこいい！」 | RBB TODAY

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森香澄、“結婚したら幸せになれそう”と思う芸能人を実名告白「かっこいい！」

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　「ABEMA」は12日に「ABEMA」オリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』の第3話を放送した。

　本作は、恋愛には自信があるものの、婚活は初心者の美女3人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”を追う婚活リアリティーショー。スタジオMCはサバンナ・高橋茂雄、夏菜、エルフ・荒川、森香澄が務めている。

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　婚活美女たちの決断を見届けた後のスタジオトークでは、MC陣が「結婚したら幸せになれそうな芸能人」をテーマに盛り上がった。森がはじめに「アンタッチャブルの柴田さん」と答えると、「芸人の名前を出すのは置きにいっている」「本気を見せてほしい」と鋭くツッコまれる一幕も。

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　改めて問われた森は「藤木直人さん」と実名を告白し、「もちろん見た目もすごくお美しい、かっこいいし、ずっと見てました」と大絶賛。さらに共演した際のエピソードとして「待機時間が多い番組だった。芸人さんもたくさんいらしたのに、その場を回したのが藤木さんだった」と振り返り、「ご自身のお子さんの話やプライベートの話を人に聞いていらして」と、周囲への気遣いに惹かれたことを語った。

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　また、結婚相手に譲れない条件については「清潔感。風呂キャンされる人、本当に無理」と熱弁を振るい、スタジオを沸かせた。

　※第3話配信URL：https://abema.tv/video/episode/90-2058_s1_p30


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