日向坂46キャプテン・髙橋未来虹、グループデビュー7周年を報告「心から感謝しています」 | RBB TODAY

日向坂46のキャプテンの髙橋未来虹が3月27日にブログを更新し、グループのデビュー7周年を迎えたことを報告した。

日向坂46は2019年2月に「けやき坂46」から改名。2019年3月27日にシングル「キュン」をリリースした。

髙橋はブログで、「本日、日向坂46がデビュー7周年を迎えました！」と報告。

デビュー日を迎えるにあたり、「応援してくださるおひさまの皆さん、支えてくださるスタッフの皆さん、そして何より、歴史を紡いできてくださったご卒業された先輩方。7年間の歩みの中で、日向坂46に関わってくださったすべての方に、心から感謝しています」とファンやスタッフ、卒業メンバーらへの感謝を明かした。

また、髙橋は「これからも続いていく日向坂46の長い歴史、その側にはいつもあなたがいてくれますように」とつづり、「8年目の日向坂46もよろしくお願いします！！」とファンに呼びかけていた。

なお、日向坂46は4月4日・5日に横浜スタジアムでデビュー記念日イベント「ひな誕祭」を行う予定。

イベントについて髙橋は「この1年間の出来事や感情、それらすべてを糧にして、おひさまと全力で楽しむライブだと私は思っています！」と意気込みを明かし、「2025年で多くのライブ経験を積んできた今の日向坂46を、ぜひあなたの目に焼き付けてほしい...！」とつづっていた。

※【参考】髙橋未来虹が日向坂46デビュー7周年を報告

