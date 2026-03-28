日向坂46キャプテン・髙橋未来虹、グループデビュー7周年を報告「心から感謝しています」 | RBB TODAY

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日向坂46キャプテン・髙橋未来虹、グループデビュー7周年を報告「心から感謝しています」

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髙橋未来虹【写真：竹内みちまろ】
  • 髙橋未来虹【写真：竹内みちまろ】

　日向坂46のキャプテンの髙橋未来虹が3月27日にブログを更新し、グループのデビュー7周年を迎えたことを報告した。

　日向坂46は2019年2月に「けやき坂46」から改名。2019年3月27日にシングル「キュン」をリリースした。

　髙橋はブログで、「本日、日向坂46がデビュー7周年を迎えました！」と報告。

　デビュー日を迎えるにあたり、「応援してくださるおひさまの皆さん、支えてくださるスタッフの皆さん、そして何より、歴史を紡いできてくださったご卒業された先輩方。7年間の歩みの中で、日向坂46に関わってくださったすべての方に、心から感謝しています」とファンやスタッフ、卒業メンバーらへの感謝を明かした。

　また、髙橋は「これからも続いていく日向坂46の長い歴史、その側にはいつもあなたがいてくれますように」とつづり、「8年目の日向坂46もよろしくお願いします！！」とファンに呼びかけていた。

　なお、日向坂46は4月4日・5日に横浜スタジアムでデビュー記念日イベント「ひな誕祭」を行う予定。

　イベントについて髙橋は「この1年間の出来事や感情、それらすべてを糧にして、おひさまと全力で楽しむライブだと私は思っています！」と意気込みを明かし、「2025年で多くのライブ経験を積んできた今の日向坂46を、ぜひあなたの目に焼き付けてほしい...！」とつづっていた。

※【参考】髙橋未来虹が日向坂46デビュー7周年を報告


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