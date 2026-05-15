「名探偵コナン」毛利蘭役の声優・山崎和佳奈さんが逝去　青山剛昌氏も追悼「とても悲しいです」 | RBB TODAY

人気アニメ「名探偵コナン」のヒロイン・毛利蘭役で知られる声優の山崎和佳奈さんが逝去したことが15日に発表された。

「名探偵コナン」のTV・劇場版アニメ製作スタッフは2月16日に山崎さんが体調不良のため活動休止することを発表。回復までの間、毛利蘭役は声優の岡村明美が務めることが明かされていた。

15日、アニメ「名探偵コナン」は公式インスタグラムで、「毛利蘭役、山崎和佳奈さんご逝去のお知らせ」を発表。

その中で「このたび、『名探偵コナン』にて1996年のテレビシリーズ放送開始以来、約30年にわたり毛利蘭役を演じてくださいました声優・山崎和佳奈さんのご返去の報に接し、謹んで哀悼の意を表します」とつづり、ご冥福をお祈りした。

また、ポストには原作者の青山剛昌氏のコメントも掲載されており、青山氏は「当たり前のようにそばにあった、あの耳に心地良い安心できる優しい声がもう聞けなくなるなんて…とても悲しいです」と悲しみをつづった。

今後、毛利蘭役は代役の岡村明美が引き継ぐとのこと。スタッフは「山崎和佳奈さんが作品に刻んでくださった功績と想いを、製作スタッフ一同、大切に受け継ぎ歩んでまいります」とコメントした。

なお、4月10日に公開された「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」は山崎さんの声で収録されていた。

※「名探偵コナン」公式が毛利蘭役・山崎和佳奈さんを追悼

