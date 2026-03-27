AKB48・伊藤百花ら8名が情報番組『めざましテレビ』新イマドキガールに就任決定！ | RBB TODAY

30日より、朝の情報番組『めざましテレビ』（フジテレビ系）が、番組史上初めて放送時間を9時まで拡大する。放送開始から33年目を迎える同番組は大幅なリニューアルを実施し、AKB48の伊藤百花らが新「イマドキガール」として加入する。

左から）伊藤利尋（フジテレビアナウンサー）、井上清華（フジテレビアナウンサー）、生田竜聖（フジテレビアナウンサー）（C）フジテレビ

トレンド情報コーナー「イマドキ」のリポーターに就任した伊藤百花は、埼玉県出身の22歳。2024年にAKB48の19期生として加入し、今年2月25日にリリースされた67枚目の最新シングル『名残り桜』で初のセンターに抜擢された、グループの次世代を担う注目メンバーである。特技や趣味も多彩で、読書や映画鑑賞に加え、落語好きとしても知られ、春風亭小朝に弟子入りして「春風コココ」の高座名を持つという異色の経歴も併せ持つ。

就任にあたり、伊藤は「我が家の朝も『めざましテレビ』から始まります。いつも見ている側だったのでとてもうれしく思います。イマドキなトレンド情報をフレッシュにお届けできるよう、全力で頑張ります」と意気込みをコメントしている。

新「イマドキガール」には伊藤のほかにもフレッシュな顔ぶれが揃う。恋愛リアリティー番組『今日、好きになりました。』（Abema TV）に出演する「Popteen」専属モデルの向井怜衣（18）、『芸能界特技王決定戦TEPPEN』のピアノ対決で知られる野澤しおり（14）らが加入。さらに、「ミスセブンティーン」と「制コレ24グランプリ」の2冠を獲得した稲光亜依（17）、「≒JOY」の江角怜音（20）、「nicola」専属モデルの佐々木花奈（16）、多くのMVに出演する天野翔愛（19）、ダンスが得意な森湖己波（18）ら、計8名が新メンバーとして番組を彩る。

また、番組全体の放送時間は現在の5時25分から8時までを延長し、9時までの3時間35分となる。この拡大にともない、エンタメ情報を豊富に届ける新コーナー「エンタMAX」が誕生するほか、6時台で放送中の「NEWSカイトウ」が8時台にも拡大し、伊藤利尋アナウンサーが専門家とともにニュースを深掘りする内容へとリニューアルされる。

なにわ男子

7時台では、なにわ男子の企画コーナーが刷新され、話題のスポットを訪れる新コーナー「なにわ男子のそれええやん!」が毎週金曜日にスタート。毎週月曜日には、視聴者参加型企画「ガチャピン・ムック ねぇねぇきいて」も開始される。さらに、エンタメキャスターとして入社2年目の石渡花菜アナウンサーが新たに加わる。

ガチャピンムック（C）フジテレビ

番組を通して常に情報をアップデートし、ニュース・スポーツの最新情報も速報で伝える。「めざましテレビ全部見せ」を含めると4時間5分の生放送となる。チーフプロデューサーの佐々木渉氏は「番組は大きく進化いたしますが、これまで大切にしてきた“明るく元気で、視聴者に一番近い番組”という思いは全く変わりません」とコメントを寄せている。

メインキャスターの伊藤利尋アナウンサーは「忙しい朝には引き続き“情報のシャワー”を…そして少しゆっくりする時間帯には気になる話を深掘りして“情報の湯船”をお届け出来れば」と語り、新体制への期待をにじませた。

石渡花菜（フジテレビアナウンサー) （C）フジテレビ

エンタメキャスターには、入社2年目となる石渡花菜アナウンサーが加入する。ジャズダンス歴14年という表現力を生かし、エンタメの現場で体当たり取材に挑む。番組を通して常に情報をアップデートし、ニュース・スポーツの最新情報も速報で伝える。「めざましテレビ全部見せ」を含めると4時間5分の生放送となる。

チーフプロデューサーの佐々木渉氏は「番組は大きく進化いたしますが、これまで大切にしてきた“明るく元気で、視聴者に一番近い番組”という思いは全く変わりません」とコメント。

また、メインキャスターの伊藤利尋アナウンサーは「忙しい朝には引き続き“情報のシャワー”を…そして少しゆっくりする時間帯には気になる話を深掘りして“情報の湯船”をお届け出来れば」と意気込みを語った。