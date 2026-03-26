ミスド、「英国風ミートポテトパイ」や「かぼす香る鶏みぞれ涼風麺」が登場！世界の味わい楽しむパイ3種と涼風麺3種を4月1日より販売 | RBB TODAY

ミスタードーナツは4月1日から、世界各地の料理をイメージした春夏パイ3種と、柑橘を使った春夏飲茶3種を期間限定で発売する。販売期間は9月下旬までで、順次販売終了予定。

春夏パイ3種は、イギリスの伝統的な家庭料理をイメージした「ミートソースとマッシュポテトパイ」、フランス生まれのクロックムッシュをイメージした「ホワイトソースのクロックムッシュ風パイ」、インド北部発祥のバターチキンカレーをイメージした「バターチキンカレーパイ」をラインアップする。価格はいずれもテイクアウト259円、イートイン264円。

バターチキンカレーパイ テイクアウト 259円（税込）

「ミートソースとマッシュポテトパイ」は、トマトペーストと牛ひき肉、人参、玉ねぎを煮込んだミートソースに、なめらかなマッシュポテトを合わせている。「ホワイトソースのクロックムッシュ風パイ」は、ハムと玉ねぎ入りホワイトソースとチーズソースを合わせ、なめらかなホワイトソースとコクのあるチーズソースがサクサクのパイ生地とよく合う。「バターチキンカレーパイ」は、トマトペーストやヨーグルトを使用することで、マイルドな辛さの中にスパイスの味わいを感じられるバターチキンカレーをサクサクのパイに合わせた。

ホワイトソースのクロックムッシュ風パイ テイクアウト 259円（税込）

春夏飲茶3種は、和風、洋風、中華風で展開する。和風の「かぼす香る鶏みぞれ涼風麺」は、かつおと昆布だしの和風スープに、かぼすの風味と大根のみぞれおろしを合わせたさっぱりとした一品。鶏もも肉をのせ、刻み海苔を添えている。

柚子入り豆乳担々涼風麺 イートイン 682円（税込）

洋風の「トマト海鮮野菜涼風麺 レモンジュレ添え」は、トマトレモンスープに海鮮の旨味を加え、レモン酢ジュレをアクセントにした。中華風の「柚子入り豆乳担々涼風麺」は、ごま豆乳スープに柚子の風味を加え、肉みその旨味とラー油の辛味をきかせている。価格はいずれもイートイン682円。