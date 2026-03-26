もう中学生、「有吉の壁」で結婚発表！お相手モデルもコメント「大量のダンボール作品と共に…」 | RBB TODAY

お笑い芸人のもう中学生が3月25日放送の「有吉の壁」（日本テレビ系）の生放送SPで、結婚を発表した。
出演者の結婚が予告されていた「有吉の壁」。もう中学生は自身が披露した「発表団」というネタの流れで結婚を発表した。
放送後、もう中学生がXを更新し、報告文を公開。「大切なわがふるさと、長野県にて出会ってくださった、恵理さんと結婚させていただくことになりました」と同郷出身のモデル・恵理との結婚をあらためて発表した。
お相手についてもう中学生は「家にパンパンになっている小道具グッズやCD、 お笑い段ボールもご理解くださるとてもやさしい方です」と明かし、「これからお互いに守り守られ、更にのびのびすくすくと家庭を築いてゆきます」とつづった。
また、恵理も同日にXを更新し、「この度、私恵理はもう中学生さんと結婚いたしました」と報告。「優しく、穏やかで、お笑いが大好きな彼と、大量のダンボール作品と共に、 一日一日を大切に過ごしていきたいと思います」とつづった。
また、「これまでお仕事でお世話になった方々、応援してくださる皆様、 関わり支えてくださった皆様に心から感謝しております」と明かし、今後については、「お仕事はこれからもマイペースに続けていきたいと思っています」とコメントしていた。
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