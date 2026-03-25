「有吉の壁」で今夜誰かが結婚発表！「ZIP!」番宣出演のトムブラウンが発表 | RBB TODAY

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「有吉の壁」で今夜誰かが結婚発表！「ZIP!」番宣出演のトムブラウンが発表

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有吉弘行　＜撮影　竹内みちまろ＞
  • 有吉弘行　＜撮影　竹内みちまろ＞

　3月25日放送の情報番組「ZIP!」（日本テレビ系）に、お笑いコンビのトム・ブラウンが出演し、同日夜放送の「有吉の壁」（同）の宣伝を行った。その中で、出演者が結婚発表することを予告し、反響を集めている。

「ZIP!」の終盤に出演し、この日放送の2時間生放送SPについて宣伝したトム・ブラウン。その中で、布川ひろきが、「そして今夜、出演者の誰かが結婚発表します！」と告知した。

　告知の間、みちおはカメラに笑顔を固定して向けていたが、布川はその顔を見るようにして、「……いったい誰なんでしょうかね？」と意味深にコメントしていた。

　この告知にスタジオからは驚きの声が上がった一方、みちおの笑顔には「なに！？」と困惑する声も。

　布川は「僕は結婚してますので」と含みを持たせていた。

　この告知にネット上からも、「誰なんだよ！」「もしかしてみちおさん…！？」「どなたが結婚するんだろう？」という声が集まっていた。


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