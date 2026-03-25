ふるっぱー、ファンクラブ無料会員制度導入を報告「全く知らないよって人でもぜひ」 | RBB TODAY

アイドルグループ・FRUITS ZIPPERが3月25日に公式Xで、ファンクラブに無料会員制度を導入することを発表した。

FRUITS ZIPPERは公式Xで「FRUITS ZIPPER OFFICIAL FANCLUBに【無料会員制度】が導入されます」と告知。

会員限定のチケット先行などの最新情報がメールマガジンで届くとのこと。無料会員制度は4月1日からスタートするといい、「FRUITS ZIPPER沼にハマりたいそこのあなた お友達をふるっぱーにしたいそこのあなた」「この機会にご登録・拡散をお願いします」と呼びかけていた。

また、メンバーもこのポストに反応。真中まなは引用ポストで、「あんまり知らないけど気になるくらいとか、全く知らないよって人でもぜひだよー！」と呼びかけ、「これを機に音楽聴いたり、ライブやイベントに遊びに来てくれる人が増えてふるっぱーの良さ、伝わったらいいなー！」とつづった。

松本かれんも引用で、「なんかちょっとだけ気になる人とか、とりあえずフォローしてるだけの人とか、入ってみてね きっと楽しいよ」とポストし、月足天音も「ふるっぱーのこと好きな方も、ふるっぱーのこと気になる、、かも？みたいな方も是非！」とコメントしていた。

※FRUITS ZIPPERがファンクラブ無料会員制度導入を報告

