元AAA伊藤千晃、空手大会で息子が優勝！「私も空手を始めて気づけば黄色帯」 | RBB TODAY

音楽グループAAAの元メンバーで歌手の伊藤千晃が3月24日にインスタグラムを更新し、息子が空手の大会で優勝したことを報告。自身も空手を始めたことを明かした。

伊藤は2017年1月に元お笑い芸人の男性と結婚することを発表。3月31日にAAAを卒業し、同年7月に第一子出産を報告している。

伊藤は24日にXで、「息子が空手の大会で、個人組手 初優勝」と報告し、顔をスタンプで隠した息子との空手着でのツーショットを公開した。

大会については「規模は大きくない」としつつも、「“個人で勝ち取った優勝”はやっぱり特別」とし、息子の成長をつづりつつ、「よく頑張ったね おめでとう」と祝福。優勝祝いにピザも楽しんだことを明かした。

また、伊藤は「ちなみにその影響で、私も空手を始めて気づけば黄色帯に笑」と、息子の影響で自身も空手を始めたと報告。「⁡親子でそれぞれのペースで、これからも楽しみながら頑張っていきます」と明かしていた。

※【写真】伊藤千晃が空手着で息子とツーショット

