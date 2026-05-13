のん、スゴすぎる満開のバラとのショット公開！ファン「雰囲気良すぎ」「素敵な写真」と驚き | RBB TODAY

俳優・アーティストののんが10日までに、アメーバオフィシャルブログを更新。満開のバラの中の中で撮影した写真を公開した。

のんが「満開のバラ！」というコメントとともにアップしたのは、ピンクのバラが満開に咲く庭園で撮影したスナップ。大輪のバラは、のんの顔と同じくらいの大きさがあり、見事に咲き誇っている。バラの木はのんの背をゆうに越しており、背景がバラで埋め尽くされる様子はまさに圧巻。

この日ののんはベージュのワントーンコーデ。ベージュのジャケットとパンツ、インナーまでベージュで統一しており、満開のバラを引き立てることを意識したようなコーディネイトだ。

大きく枝を広げたバラの木陰に入るように佇むのんには、バラの花の形の影が落ちており、さながら少女漫画のようなロマンティックな仕上がりのスナップになっている。この写真にファンからは「雰囲気良すぎ」「素敵な写真」「一層華やかでキレイ」と驚きのコメントが寄せられた。