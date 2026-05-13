明太フランスや“生”あまおうかき氷など福岡グルメが集結！東武池袋で「福岡展」21日より開催 | RBB TODAY

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明太フランスや“生”あまおうかき氷など福岡グルメが集結！東武池袋で「福岡展」21日より開催

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【博多あき津゛】「天然だし明太子(上・切り子)」1,383円(100g当たり)（税込）
  • 【博多あき津゛】「天然だし明太子(上・切り子)」1,383円(100g当たり)（税込）
  • 【南里正信商店】「博多めんたいコロッケ」1,944円(6個入)（税込）
  • 【国産小麦パン工房 フルフル】初出店・実演「明太フランス」481円（税込）
  • 【いちごやcafe TANNAL】初出店「“生”あまおうかき氷」イートイン1,800円(1杯)（税込）
  • 【オスピターレ】東武限定品・実演「スフォリアテッラ フォンダンあまおう」481円(1個)〈各日数量限定〉（税込）
  • 【菓子処まつだ屋】初出店・実演「苺大福串」(こし餡)701円(1本)（税込）
  • 【ノダニク】東武限定品・実演「博多和牛希少部位三種の食べ比べ弁当」3,001円(1折)〈各日販売予定30点〉（税込）
  • 【大牟田はにぽて】初出店・東武限定品「熟成蜜いもモンブランドーナツ」864円(1個)〈各日販売予定50点〉（税込）

　東武百貨店 池袋本店は、5月21日から26日まで、8階催事場と地下1階3番地コンコースで、うまかもん よかもん「福岡展」を開催する。

　同イベントには、初出店9店舗を含む約62店舗が集結。福岡名物の明太子やめんたいグルメ、あまおうを使ったスイーツ、博多和牛の弁当、ラーメン、もつ鍋、とりかわなど、福岡の味覚を楽しめる商品がそろう。

　明太子グルメでは、「博多料亭 稚加榮」の「お徳用辛子めんたい切子」（120g・1,350円（税込））、「博多あき津゛」の「天然だし明太子（上・切り子）」（100g当たり1,383円（税込））を販売。初出店・実演の「国産小麦パン工房 フルフル」からは、特製フランスパンに明太子とバターを合わせた「明太フランス」（1本・481円（税込））が登場する。

【南里正信商店】「博多めんたいコロッケ」1,944円(6個入)（税込）
【国産小麦パン工房 フルフル】初出店・実演「明太フランス」481円（税込）

　スイーツでは、初出店の「いちごやcafe TANNAL」が、特製の苺ソースやピューレ、あまおうをトッピングした「“生”あまおうかき氷」（イートイン1杯・1,800円（税込））を提供。「オスピターレ」は、あまおうクリームを詰めた東武限定の「スフォリアテッラ フォンダンあまおう」（1個・481円（税込））を各日数量限定で販売する。

【いちごやcafe TANNAL】初出店「“生”あまおうかき氷」イートイン1,800円(1杯)（税込）
【オスピターレ】東武限定品・実演「スフォリアテッラ フォンダンあまおう」481円(1個)〈各日数量限定〉（税込）

　そのほか、東武限定・実演の「ノダニク」からは「博多和牛希少部位三種の食べ比べ弁当」（1折・3,001円（税込））、「糸島海鮮食堂 そらり」からは「本マグロ丼」（1折・2,800円（税込））が登場。イートインでは「金田家」の泡系とんこつラーメン「スペシャルラーメン」（1杯・1,650円（税込））も味わえる。

【ノダニク】東武限定品・実演「博多和牛希少部位三種の食べ比べ弁当」3,001円(1折)〈各日販売予定30点〉（税込）

　定番グルメとして、「博多芳々亭」の「博多もつ鍋」（2人前・各3,780円（税込））、「とりかわ竹乃屋」の「博多ぐるぐるとりかわ」（5本・951円（税込））、「博多八助」の「ひとくち餃子」（15個入・1,296円（税込））なども販売される。開催時間は8階催事場が10時から19時まで、地下1階3番地コンコースが10時から20時まで。

【博多芳々亭】「博多もつ鍋」(醤油・味噌・塩・辛味噌)各3,780円(2人前)（税込）
【とりかわ竹乃屋】実演「博多ぐるぐるとりかわ」951円(5本)（税込）

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