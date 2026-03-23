元STU48・沖侑果、ベージュストライプビキニでキッチン撮影！美バスト&美くびれで魅せる大人の色気 | RBB TODAY

STU48の元メンバーでタレントの沖侑果が3月15日にインスタグラムを更新し、FRIDAYグラビアの撮影風景を公開した。

沖は「キッチン、グラビア」と切り出し、自身のグラビア写真の撮影風景ショットを公開。

また、「FRIDAYグラビア、コメント沢山ありがとうございます」とファンへの感謝もつづっていた。



写真に映っているのは、ベージュとホワイトのストライプ柄ビキニ姿でキッチンに立つ沖の姿。冷蔵庫の前で恥じらいの表情を見せるカット、キッチンカウンターに座り両手でピースサインを作る弾けた笑顔のカット、ダイニングテーブルに腰かけ撮影スタッフを見つめる真剣な表情のカットなど、バリエーション豊かなポーズを見せていた。





沖侑果（写真は沖侑果の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます

スレンダーながらメリハリのある美バストと美くびれ、健康的な美肌が際立つ撮影となっており、白タイルの壁や木製のテーブル、調理器具が並ぶナチュラルなキッチンという生活感あふれる空間が、彼女の等身大の魅力を引き立てている。





沖侑果（写真は沖侑果の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます

本グラビアは3月13日発売の「FRIDAY 2026年3月27日・4月3日合併号」に掲載されている。

このポストには、「キッチンや机の上にあがったり写真集って非日常感あるのがなんか良いよね」「めちゃかわいいです」「癒やされたよ」という声が集まっていた。

