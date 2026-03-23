又吉直樹「好きな人はいる」「結婚したいと思う」も…思いは胸に！不器用な恋愛観を吐露 | RBB TODAY

作家で芸人のピース・又吉直樹が、22日放送の「おしゃれクリップ」（日本テレビ系）に出演。不器用な恋愛観を明かした。

MCの井桁弘恵から「今は恋愛しているんですか？」と問われると、「まあまあまあ…好きな方はいますけど」と率直に回答。「ときめいたりはしている」としながらも、「（気持ちを）伝えられないですね、飲み込みますね。苦手なんですよね…」と恋愛に奥手で素直になれない一面をのぞかせた。

また、結婚願望については「そうですね、結婚したいなと思うんですが」と語りつつ、「イメージで言ったら（年齢を）超えてます」と自虐気味にコメント。理想のタイプについては、「自分の意見を言ってくれる方。個性的な人が好きというか憧れる。ちょっと怒ってくれたりしたほうがいい」と、しっかりしたタイプの女性にリードされたい気持ちも明かした。

さらに、独身を優雅に過ごす芸人の「アローン会」の会長・今田耕司は、又吉について「二人で飲むと恋愛の話ばっかり」と意外な一面を紹介。「おしゃれで個性的な人というカテゴリーでモテる。全部かっこいいパーツしてますよ」とその魅力を語った。

なお、又吉直樹の“カルタの句”を原案にしたオリジナルラブストーリー『失恋カルタ』（TBS系）が、3月31日（火）より放送される。梅澤美波にとって乃木坂46現役最後のドラマ出演作となるほか、西垣匠・加藤小夏と共にトリプル主演を務める。