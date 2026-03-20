井本彩花、“生死をさまよう”思いで挑んだ一枚も！冬の沖縄が舞台の2nd写真集は大大大満足の仕上がり | RBB TODAY

20日、女優・井本彩花が2nd写真集『BEST,』（東京ニュース通信社刊）の発売記念イベントに登壇。報道陣の囲み取材に応じ、タイトルに込めた思いや写真集の見どころ、お気に入りカットの撮影エピソードなどを語った。

井本彩花【撮影：平木昌宏】

同作は、冬の沖縄を舞台に井本彩花のリアルな姿を切り取った2nd写真集。磨き上げられたスタイルに加え、これまでにない大人びた表情も収められており、ページをめくるたびにその成長を感じられる一冊となっている。タイトルの『BEST,』は井本本人が名付けたもので、22歳の今だからこそ表現できる最高傑作にしたいという思いや、これからも自身のBESTを更新し続けていきたいという願いが込められている。



井本彩花 2nd 写真集「BEST,」（東京ニュース通信社刊）



井本彩花 2nd 写真集「BEST,」（東京ニュース通信社刊）



井本彩花 2nd 写真集「BEST,」（東京ニュース通信社刊）

タイトルに込めた思いを聞かれた井本は、「22歳の私だからこそ表現できる最高傑作になったなと思っていますし、これからもBESTを更新し続けたいという思いを込めて、『BEST,』というタイトルにしました」と説明。見どころについても、「本当にすべて素敵な写真になっているので、たくさんの方に見ていただきたいです」とアピールした。

井本彩花【撮影：平木昌宏】

お気に入りカットとして挙げたのは、川で撮影した1枚。撮影は1月の沖縄で行われたといい、「さすがに寒くて、しかも川の水が本当に冷たかった」と回顧した。撮影後は体の芯から冷え、「すごくブルブル震えていたらしくて。私自身、あまり記憶がないくらい」と振り返り、「生死をさまよっていたんじゃないかと思うほど体を張って頑張ったカットなので、お気に入りです」と明かした。

井本彩花【撮影：平木昌宏】

また、同作を“最高傑作”と感じる理由については、ファースト写真集から4年ぶりの作品であることに触れつつ、「表情だったり、顔つきだったり、すごく大人になったな、成長したなと自分でも実感できる一冊」とコメント。「今の私にしか出せない、この一冊ならではの魅力になっていると思います」と手応えを口にした。仕上がりについては「本当に大大大満足」と笑顔を見せ、「皆さんの感想を早く聞きたいです」と呼びかけた。

井本彩花【撮影：平木昌宏】

ボディメイクに関しては、普段からジムに通っているとしたうえで、今回は写真集に向けて「逆に食べる量を増やして、運動量は少し減らしました」と説明。「あまり上半身に脂肪がつかないタイプなので、女性らしい体つきを意識して調整しました」と明かした。



井本彩花 2nd 写真集「BEST,」（東京ニュース通信社刊）



井本彩花 2nd 写真集「BEST,」（東京ニュース通信社刊）



井本彩花 2nd 写真集「BEST,」（東京ニュース通信社刊）

撮影前の打ち合わせでは、1st写真集からの変化を意識していたといい、「自分の体の中で一番お尻に自信があるので、お尻を撮ってくださいと事前にお願いしました」と告白。そのため、同作では後ろ向きのカットにも注目してほしいとし、「結構素敵なんじゃないかなと、自分でも思っています」と語った。



井本彩花 2nd 写真集「BEST,」（東京ニュース通信社刊）



井本彩花 2nd 写真集「BEST,」（東京ニュース通信社刊）

最後に井本は、「今回の2nd写真集は、私自身が本当に自信を持ってBESTだと言える作品になりました」と改めてアピールし、「ぜひたくさんの方に楽しんでいただきたいですし、感想もたくさん聞かせていただけたら嬉しいです」とファンにメッセージを送った。

井本彩花【撮影：平木昌宏】