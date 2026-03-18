きゃりーぱみゅぱみゅ、愛娘が自身ライブでノリノリ手拍子「嬉しくて泣いちゃう」 | RBB TODAY

歌手のきゃりーぱみゅぱみゅが3月17日にXで、1歳5カ月の愛娘が自身のライブでノリノリになっている画像を公開した。

きゃりーは「母ちゃん嬉しくて泣いちゃうよ」とつづり、自身の屋外ライブを客席から少し離れた場所で鑑賞している娘の動画をアップした。

動画の中で娘は、客席から少し離れた場所で、イヤーマフをつけた状態で音楽に合わせて身体を動かしたり手拍子などしたりし、ライブを楽しんでいる様子を見せていた。

このポストには、ロックバンド・マキシマム ザ ホルモンのドラマーのナヲも「おばちゃんも嬉しくて、そして数年前の娘たちを思い出して泣いちゃいそう」というコメントを寄せていた。

きゃりーは2023年3月に俳優の葉山奨之と結婚。2024年10月8日に第一子出産を発表していた。

※【動画】きゃりーぱみゅぱみゅ、愛娘のライブ堪能姿公開

