村重杏奈、写真集のランジェリー姿にまさかの本人コメント「おっぱいが潰れてて不憫！」 | RBB TODAY

HKT48の元メンバーでタレントの村重杏奈が4月2日にXを更新し、自身の最新写真集についてまさかの本人コメントをつけた。

村重は5月29日に人生最後の写真集として、「あんな」を発売。5月30日には都内でお渡し会も実施される。

ファッション誌「ViVi」は2日、公式Xで写真集のお渡し会を告知するとともに写真集内のカットと思われる2枚の写真を公開。

「初めて見る"オトナなあんな"が詰まった一冊に仕上がっています」とつづられて紹介されたその写真は、淡い水色の小花柄のキャミソール姿でアイスクリームを手にしたお茶目なカットと、シャワールームのガラス越しに撮影されたカットというギャップのある2枚。

シャワールームの写真では、村重がベージュの透け感のある下着姿でガラス面に胸を押し付けており、色気たっぷりの大人の表情を見せていた。

村重はこの投稿を引用し、「おっぱいが潰れてて不憫！！！！！！！(2枚目)」と冗談交じりにコメントした。



※村重杏奈、写真集カットにまさかの本人コメント

※「ViVi」、村重杏奈写真集のお渡し会を告知

