アップアップガールズ（仮）、5人中4人が初水着グラビアに挑戦！新体制初のデジタル写真集が本日リリース | RBB TODAY

18日、アイドルグループ・アップアップガールズ（仮）が、新体制初となるデジタル写真集『Let's party up！』（ワニブックス）の配信を開始した。

書影／アップアップガールズ（仮）デジタル写真集『Let's party up!』撮影:西村 康（C）ワニブックス

2025年に新体制となってから初めてのデジタル写真集となる同作には、メンバー全員が登場。5人のうち4人が初の水着グラビアに挑戦しており、緊張しながらもフレッシュでかわいらしい姿を存分に見せている。アプガ（仮）らしい元気いっぱいでエネルギッシュな、笑顔満載の1作に仕上がった。

アップアップガールズ（仮）は2011年に結成。激しいダンスや身体を張ったパフォーマンス、富士山頂ライブなど、アイドルの枠を超えた数々の挑戦を続けているパワフルなグループだ。2025年5月と9月に新メンバーを迎え、現在の体制となった。

小野田あやさ（C）ワニブックス

松永ちとせ（C）ワニブックス

現在のメンバーは青柳佑芽、北川未奈、石川万鈴、小野田あやさ、松永ちとせの5人。青柳は2001年10月26日生まれの神奈川県出身でメンバーカラーは紫。北川は2001年6月16日生まれの神奈川県出身でメンバーカラーはピンク。石川は2001年10月20日生まれの神奈川県出身でメンバーカラーは緑。小野田は2001年4月12日生まれの東京都出身でメンバーカラーは青。松永は2003年6月2日生まれの東京都出身でメンバーカラーは黄色を担当している。

青柳佑芽（C）ワニブックス

石川万鈴（C）ワニブックス

北川未奈（C）ワニブックス

同作の価格は2200円（税込）。Amazonや楽天kobo、DMMブックスなどの各電子書店にて購入可能となっている。

また、原宿RUIDOにて3月28日に「アップアップガールズ（仮）From ZERO ～ここは原宿だ～」、4月25日に「アプガフェス（ミニ）」、5月3日に「アップアップガールズ（仮）単独ライブ」の開催が決定している。