「カッコよすぎる！」「似合いすぎ」若月佑美、ライダー姿を公開！ | RBB TODAY

元乃木坂46のメンバーで女優の若月佑美が3月17日に自身の公式インスタグラムを更新。愛車であるカワサキ「ELIMINATOR PLAZA EDITION」と撮影したツーリング写真を公開した。
「最高に優しい相棒です」と愛車への思いを綴った若月は、「この間、みんなでツーリングに行き」「お願いして写真撮ってもらえた！」と仲間との楽しいひとときを報告。
写真には、黒のライディングジャケットとパンツを着用した若月が、山並みをバックに赤と黒色のバイクに腰掛ける姿が映されていた。
2枚目のショットは湖畔で撮影されており、エメラルドグリーンの水面と緑の山々を背景に、バイクと一体となった自然体のポーズを披露。若月は、「ちょうどいい季節を逃さぬようすぐにまた一緒にいく」と、今後のツーリング計画にも言及し、新しい仲間も増えたことを喜んでいた。
若月は2025年2月に普通自動二輪免許を取得したばかりで、初めての愛車にカワサキ「ELIMINATOR PLAZA EDITION」を選んだ。
この投稿には、「カッコよすぎる！」「作品って感じします！」「似合いすぎ」という声が集まっていた。
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