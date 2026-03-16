日向坂46・金村美玖、都市型音楽フェス「CENTRAL」で展示企画「記憶の欠片」を実施！「考察しながら鑑賞していただけたら」 | RBB TODAY

4月3日から5日まで横浜で開催される都市型フェス「CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026」にて、日向坂46「7回目のひな誕祭」とのコラボレーションが決定した。あわせて、臨港パークの入場無料エリア「CENTRAL FIELD」では、金村美玖による展示企画「記憶の欠片」が実施される。

「記憶の欠片」は、臨港パークの景観を活かしたランドスケープアートとして展開される企画。会場内に点在する7つの多面的なオブジェクトに、金村が撮影した写真と、写真から紡がれた言葉を展示する。来場者は公園内を歩きながら作品に触れ、自身の記憶や感情と重ね合わせるように鑑賞できる内容となっている。撮影にはソニーのデジタル一眼カメラ「α」シリーズなどが使用され、屋外空間ならではの新たな写真展示が楽しめる。



CENTRAL×金村美玖 (日向坂46) 展示企画「記憶の欠片」

金村は今回の開催にあたり「この度、CENTRAL FIELD にて2度目の写真展示をさせていただくことになりました。昨年は音や匂いといった体験型のブースで新たな写真展に挑戦させていただきましたが、今年は多面体のオブジェを使い私の記憶を残す作品になっております。写真と一緒に日記のような文章を添えておりますので、ぜひ考察しながら鑑賞していただけたら嬉しいです。」とコメントしている。

また「CENTRAL FIELD」では、PEANUTSやセサミストリートなどのキャラクターブースをはじめ、「TORA PROJECT」選抜レッスン生と3人組グループ・Besttedによるスペシャルパフォーマンス、横浜の子どもたちによるダンスステージ、「GREEN×EXPO 2027」の特別スポットなど、多彩なコンテンツも展開。さらに、SNOOPY’S SURF SHOPの移動販売車も登場し、オリジナルグッズを販売する予定だ。

なお、各ライブ会場のチケット一般発売は3月16日18時よりスタートする。