「軍隊の質問にも答える」兵役逃れ疑惑で20年以上韓国に入国できない歌手、自身の噂に言及か | RBB TODAY

歌手ユ・スンジュンが、自身を巡るさまざまな噂について、立場を明かす。

去る5月2日、YouTubeチャンネル「ユ・スンジュン」には、「あのとき、本当に心が折れました。今すべて話します。ユ・スンジュンのQ＆A始めます」というタイトルの動画が公開された。

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動画のなかで、ユ・スンジュンは「皆さんのおかげで元気に過ごしている。こうして皆さんと交流できる空間があって、本当に幸いだ。感謝している」と切り出した。

続けて、「ほかの芸能人の方もたくさんされているが、それでも誰よりも正直で、ありのままの人生を分かち合えると信じているので、皆さんと一緒にQ＆Aを行おうと思う」と明らかにした。

（写真＝ユ・スンジュンInstagram）

また、「誰にも言えない悩みや些細な話、軽い質問も大丈夫だ。ともに分かち合い、話す時間になれば嬉しい。僕について気になることがあれば、誤解や噂、『なぜ軍隊に行かなかったのか？』など、自分の問題に関連したどんな質問でも構わない。もう話せないことは何もない」と付け加えた。

（写真＝YouTubeチャンネル「ユ・スンジュン」）

1997年にデビューしたユ・スンジュンは、『NaNaNa』『Passion』などのヒット曲をリリースし、韓国で活発に活動した。その後、2002年に入隊を控え、アメリカ市民権を取得したことで兵役回避疑惑が浮上し、法務部から入国禁止措置を受けた。

ユ・スンジュンは、在外同胞ビザの発給を巡り、政府と長期的な法的争いを繰り広げている。最高裁で2度勝訴したが、ロサンゼルス総領事館側がビザ発給を拒否したため、現在、3度目のビザ発給拒否処分取り消し訴訟の控訴審を行っている。

◇ユ・スンジュン プロフィール

1976年12月15日生まれ。1997年に1stアルバム『West Side』でデビューし、『Gaui』『Na Na Na』『Passion』『I Love You Nuna』『Wow』など数多くのヒット曲を出してトップスターに。入隊を控えていた2002年、韓国国籍を放棄してアメリカ市民権を取得し、兵役義務を回避。すると同年、韓国法務部から入国制限処分を受けた。以降、20年以上も韓国に入国できずにいる。英語名はスティーブ・ユ。

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