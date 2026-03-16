乃木坂46、11万人を動員した『13th YEAR BIRTHDAY LIVE』Blu-ray&DVDが発売決定！ | RBB TODAY

5月13日、乃木坂46のLIVE Blu-ray&DVD『13th YEAR BIRTHDAY LIVE』が発売される。
同作は、新たに加入した6期生11名が参加し、乃木坂46にとって新体制での初ライブとなった公演の模様を収録。2025年5月に東京・味の素スタジアムで開催され、約11万人を動員した。DAY1、DAY2と全く異なったセットリストで展開された2日間の熱狂を、余すことなく収めた映像作品となっている。
商品形態について、Blu-rayは完全生産限定盤（25,300円・税込）のほか、通常盤2種（各9,680円・税込）を用意。DVDも同様に完全生産限定盤（23,100円・税込）と通常盤2種（各8,580円・税込）で展開される。
乃木坂46は、4月8日に41stシングル『最後に階段を駆け上がったのはいつだ？』の発売を控えている。さらに5月には東京ドームにて「14th YEAR BIRTHDAY LIVE」、そして6月からは全国8都市18公演の「真夏の全国ツアー 2026」の開催も予定されている 。約2年ぶりとなる東京ドームでの記念すべきバースデーライブを前に、新たなライブ映像集をチェックすることができる。
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