雪平莉左、1stフォトブックが発売！“普段は見せられない”プライベートな表情を収録 | RBB TODAY

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雪平莉左、1stフォトブックが発売！“普段は見せられない”プライベートな表情を収録

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『innocent』（プラチナム出版）
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　雪平莉左の1stフォトブック『innocent』が3月14日に発売された。

　同作は、雪平本人の自己プロデュースによるもので、“大人の休日”をテーマに湘南と谷中を中心に撮り下ろし。海辺の開放感や街中で見せるさりげない表情、スタジオでの親密感のあるカットまで、自然体の魅力を収めた一冊に仕上がっている。


『innocent』（プラチナム出版）

　公開されたカットでは、やわらかな光に包まれた室内で見せるまなざしや、シックな空間でのスタイリング、ベッド上でのリラックスした表情など、普段は見せられないプライベートな表情をぎゅっと詰め込んだ一冊となっている。表紙には泡に包まれた幻想的なカットが採用され、タイトルの世界観を印象づけている。


『innocent』（プラチナム出版）

　雪平は発売にあたり「衣装やシチュエーションも自分で考えながら作った一冊なので、空気感も含めて楽しんでいただけた らうれしいです。今日しっかり中身を見て、良い仕上がりになっているはず…！と思いつつ、やっぱ り皆さんの感想を聞くまでは少しドキドキしています」とコメントした。


『innocent』（プラチナム出版）

　また、発売記念イベントは3月29日にHMVエソラ池袋、4月26日にジュンク堂書店 名古屋店で開催予定。東京会場では生写真やツーショットチェキなどの特典も用意されている。


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