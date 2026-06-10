ちばひなのが水着姿も披露の1st写真集をリリース「綺麗な体を作れるように努力しました」 | RBB TODAY

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ちばひなのが水着姿も披露の1st写真集をリリース「綺麗な体を作れるように努力しました」

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ちばひなの【写真：竹内みちまろ】
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  • ちばひなの1st写真集『Hinano』　撮影：HIROKAZU　ワニブックス刊
  • ちばひなの1st写真集『Hinano』　撮影：HIROKAZU　ワニブックス刊
  • ちばひなの1st写真集『Hinano』　撮影：HIROKAZU　ワニブックス刊

　舞台や映画などで活躍中のちばひなのが10日、都内で、1st写真集『Hinano』（ワニブックス）の発売記念イベントを開催し報道陣の囲み取材に応じた。

ちばひなの【写真：竹内みちまろ】
ちばひなの【写真：竹内みちまろ】
ちばひなの【写真：竹内みちまろ】
ちばひなの【写真：竹内みちまろ】
ちばひなの【写真：竹内みちまろ】

　同作は、少女の面影を残す姿と、大人びた表情の二面性を織り交ぜながら、少女から大人へと移り変わる時期を記録した王道の写真集。制服や水着姿、特技でもあるバトントワリングを披露する姿など、多彩な衣装とシチュエーションで撮影を行い、見どころの多い内容に仕上がっている。

ちばひなの1st写真集『Hinano』　撮影：HIROKAZU　ワニブックス刊
ちばひなの1st写真集『Hinano』　撮影：HIROKAZU　ワニブックス刊
ちばひなの1st写真集『Hinano』　撮影：HIROKAZU　ワニブックス刊
ちばひなの1st写真集『Hinano』　撮影：HIROKAZU　ワニブックス刊
ちばひなの1st写真集『Hinano』　撮影：HIROKAZU　ワニブックス刊

　待望の写真集が完成した心境を尋ねられると、「写真集が無事に完成し、今日発売することができました。そして、イベントも開くことができ、すごく嬉しい気持ちが一番です」と声を弾ませた。

　撮影前のボディメイクを尋ねられると、普段から行っているストレッチや筋トレにいっそう励み、「細いというよりは、綺麗な体を作れるように努力しました」と振り返った。「一番気に入っているパーツは？」との質問には、「うーん、何だろう。『全部』と言っておきます」と笑顔で回答。


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　ちばは現在、エンターテインメント空間「美少女戦士セーラームーン -Shining Theater Shinagawa Tokyo-」（東京・港区）で開催されているショーに、「Team Gold Moon」のスーパーセーラーヴィーナス／愛野美奈子役で出演している。

　今後の活動の抱負が話題にあがると、「今、『美少女戦士セーラームーン』の舞台に出演させていただいているので、まずはそこをしっかりと走り切る」と目を輝かせた。続けて、「もっと先の話ですと、お芝居の面でもいろいろな経験を積んで、映像作品への出演も、もっともっと増やしていけたら嬉しいなと思っています」と期待に胸を膨らませた。


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ちばひなの、無防備な姿が満載！“ひとり暮らしの大学1年生の1日”を切り取ったデジタル写真集が発売決定 | RBB TODAY
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《竹内みちまろ》
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