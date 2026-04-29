“バツイチ”韓国俳優、結婚式関連の話題で気まずい空気に…『花男』女優とドロ沼離婚 | RBB TODAY

俳優アン・ジェヒョンが結婚式を挙げていないと打ち明けた。

去る4月28日、YouTubeチャンネル「ほろ酔いのおせっかい」（原題）には、「一線を越えたソン・ビョンホゲーム（笑）カン・ソラの15日プロポーズ説公開」というタイトルの動画が公開された。

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この日、アン・ジェヒョンは「今回やるのはお酒を飲ませるゲームではなく、皆知っているであろう、ソン・ビョンホゲームだ。これは本来、指を折った人が飲むものじゃないか。（今回は）逆に、折った人が早く勝つ」とゲームを提案した。

そうして、本格的なゲームが始まり、アン・ジェヒョンは「テーマは恋愛にする？」と話した。これに、コメディアンのホ・ギョンファンは「どこまで公開すべきか…」とため息をつくと、「じゃあ僕からいくよ。僕は結婚式を挙げたことがない」と話した。

すると、ホ・ギョンファンが指を折ると同時に、その隣に座っていたアン・ジェヒョンも指を折り、注目を集めた。ホ・ギョンファンは、いぶかしげな表情で彼を見つめ、アン・ジェヒョンは「僕、挙げていないよ」と答えた。

（写真＝YouTubeチャンネル「ほろ酔いのおせっかい」）

1枚目：左からアン・ジェヒョン、ホ・ギョンファン

女優カン・ソラも、不思議そうな表情をした後、「あ、そうだ」と気づいた。結婚はしたが、結婚「式」は挙げていなかったということだ。

これに歌手ミュージは静かに笑いながら顔を背け、ホ・ギョンファンは「挙げていないの？あっ…はあ…」と言葉を失った様子で、笑いを誘った。

カン・ソラは笑いをこらえようと、唇を強く噛み、アン・ジェヒョンは「僕、挙げていないよ」と再度説明した。

ホ・ギョンファンは、気まずい表情で「挙げていなかったんだな…そうだったんだな…」と話し、気まずい静寂のなかで、アン・ジェヒョンは照れくさそうに笑い声をもらした。

ホ・ギョンファンは、「申し訳ない、本当に…」と謝罪し、アン・ジェヒョンは「大丈夫」と笑い飛ばした。すると、制作スタッフは「どんなテロップを入れればいいか、わからないな」と付け加え、さらに笑いを誘った。

なお、アン・ジェヒョンは、2016年にドラマ『花より男子～Boys Over Flowers』のヒロインを務めた女優ク・ヘソンと結婚したが、2020年に離婚している。

（記事提供＝OSEN）

◇アン・ジェヒョン プロフィール

1987年7月1日生まれ。もともとはモデルとして人気を集めており、2011年にバラエティ番組への出演をきっかけに世間に知られるように。2013年に放送されたドラマ『星から来たあなた』で俳優としての活動を開始した。2015年に女優ク・ヘソンと『ディア・ブラッド～私の守護天使』で共演し、これがきっかけとなり2016年5月に結婚。しかし2019年9月に離婚訴訟を起こし、2020年7月に離婚した。

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