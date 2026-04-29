大阪王将、北米初店舗をロサンゼルスにオープン！餃子30種を楽しめる飲み屋スタイル | RBB TODAY

大阪王将が北米初、米国初となる「OSAKA OHSHO GYOZA & TAPAS」を、5月8日に米国カリフォルニア州ロサンゼルスのソーテル地区にオープンする。

OSAKA OHSHO GYOZA & TAPAS 外観イメージ

同店は、イートアンドホールディングスと三菱食品の共同出資による合弁会社「EAT＆MS USA INC.」が運営する店舗。ソーテルは日本食レストランが集まるエリアで、「リトル大阪」「ジャパンタウン」とも呼ばれている。

店舗では、餃子を主役にした飲食体験を打ち出す。米国では餃子がラーメン店などのサイドメニューとして扱われることも多いなか、同店では店内手作りの餃子を中心に、鮮やかなトッピングや現地向けの食べ方を取り入れた全30種のメニューをそろえる。

また、ビール、日本酒、ワイン、焼酎ハイボールなど約40～50種類のドリンクを用意し、餃子との組み合わせを楽しめる構成にする。一部メニューでは、テーブルサイドでの調理演出も取り入れるという。

メニュー

店舗は、ロサンゼルスの「2129 Sawtelle Blvd, Los Angeles, CA 90025」に出店する。営業時間は平日17時から25時、土日は11時から25時まで。席数は店内26席、テラス8席を予定している。