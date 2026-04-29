結婚前にほかの男性との子供を出産？チャン・ドンゴンの女優妻、さまざまな噂に言及 | RBB TODAY

女優コ・ソヨンが、自身を巡る流言飛語と偏見に言及した。

去る4月28日、コ・ソヨンは自身のYouTubeチャンネルを通じて、「コ・ソヨンがユーチューブのすべての動画を削除した理由」というタイトルの動画を公開した。

【写真】チャン・ドンゴン夫婦、“結婚記念日”の2SHOT

以前運営していたチャンネルのすべての動画を非公開にして、しばし休息期間を取っていたコ・ソヨンは、再び動画を投稿し、これまでの心境と自身を巡る偏見について積極的に釈明した。

まず、コ・ソヨンはチャンネル名を「まさにあのコ・ソヨン」から「コ・ソヨン」に変更した理由について、説明した。

「若い子たちに自分を説明しようとする意図を持っていたが、『私がまさにあのコ・ソヨンだ』と自慢しているように見えるかもしれないと思った」と謙虚な態度を見せた。

この日、彼女は人々が自身に対して持っている偏見の「広告ばかり撮る女優」「イメージで稼いでいる女優」という評価について、無念さをあらわにした。

彼女は、「正直に言って、ものすごく心外だ。私は、演技に対する渇望がある」として、「昔は立て続けに映画に出演して仕事が面白いと感じたが、その結果、マスコミに疲れてしまった」と吐露した。

特に、結婚前にほかの男性との子供を産んだ噂については、断固として対応した。コ・ソヨンは、「ゴシップ欄に『K嬢スキャンダル』が出てくるといつも私で、ひいては子供を産んだというおかしなデマまで広まった」として、「1年中広告を撮っているのに、一体いつ子供を産んだというのか、常識的に理解ができなかった」と回想した。

（写真＝YouTubeチャンネル「コ・ソヨン」）

続けて、「ある日、あるおばさまが私に向かって『子供を産んだのにスリムね』とおっしゃったが、大きなショックを受けた」として、「このデマをなくさなければ、結婚もできないだろうし、何より後に生まれてくる子供たちのために告訴を進めた。本当に屈辱的な気分だった」と当時の心境を告白した。

また、コ・ソヨンは時間が経ち、人々の視線と家族に対する責任感で、萎縮してしまうことを認めた。彼女は、「若い頃は言いたいことをすべて言って生きていたが、今は子供たちや有名人の夫のことを考えて、行動1つ1つに気をつけるようになった」と伝えた。

加えて、「誰かに指摘されると、外に出て顔も上げられないほど、強迫観念に駆られながら生きてきた」と打ち明けた。

最後に、彼女は「しばし自分がどのような人間なのか、悩む時間を作った」として、今後はより率直で新しい姿で人々とコミュニケーションを取りながら、ユーチューブの活動を続けていくという意志を明かした。

◇コ・ソヨン プロフィール

1972年10月6日生まれ。1993年のドラマ『明日は愛』で女優デビュー。翌年のドラマ『お母さんの海』でブレイクし、人気女優に。以降、ドラマ『幸福の始まり』『追憶』『裸足の青春』、映画『恋風恋歌』『二重スパイ』など数々の作品に出演。“コリアン・ビューティー”の代表格と呼ばれた。プライベートでは2010年に俳優チャン・ドンゴンと結婚。1男1女をもうけている。2017年のドラマ『完璧な妻』以降、演技活動はしていないが、セレブとして一挙手一投足が注目を集める。彼女が居住するソウル江南（カンナム）区・清潭洞（チョンダムドン）のマンションは、200億ウォン（約20億円）近い価格で、韓国で最も高いマンションとされている。

■【写真】コ・ソヨン、日本旅行写真で炎上→削除…なぜ？

■【写真】チャン・ドンゴン、依然としてハンサムな姿で虜に！近況が突如公開

■【写真】コ・ソヨン、「母親として生きる運命にない」との厳しい助言に涙