SHINee・テミン、G-DRAGONと同僚に！マネージャー陣とともにGalaxy Corporationへ移籍 | RBB TODAY

SHINeeのテミンが、BIGBANGのG-DRAGONと同じ事務所の同僚となる。

3月11日、韓国メディア『THE FACT』はテミンが最近、Galaxy Corporation（ギャラクシー・コーポレーション）と専属契約を締結したと報じた。

同社はG-DRAGONを筆頭に、歌手のキム・ジョングク、俳優のソン・ガンホといった大物が名を連ねる総合エンターテインメント企業だ。

移籍の背景には、前所属事務所BPMエンターテインメントとの深刻なトラブルがあった。報道によると、テミンは10億ウォン（約1億円）以上の精算金を受け取れておらず、今年2月末に契約解除に至ったという。さらに、未払いに苦しむスタッフの給与をテミンが自腹で肩代わりしていたことも明らかになり、彼の誠実な対応に注目が集まっている。

今回の移籍には、テミンが厚い信頼を寄せるマネージャーら数名も同行する。長年苦楽を共にしたチームで、新たなスタートを切る形だ。

Galaxy Corporationは、Netflixリアリティ番組『フィジカル100』の制作会社として知られる。2023年のG-DRAGON加入を機にマネジメント事業を本格化させており、ソン・ガンホ、キム・ジョングク、そしてテミンの合流により、韓国エンタメ界屈指の強力なラインナップが完成した。

1993年7月18日生まれ。韓国・ソウル市出身。2005年にSMエンターテインメントの週末公開オーディションで合格し、2008年5月25日にSHINeeとしてデビュー。グループ内ではボーカルとメインダンサーを担当。最年少の可愛いキャラクターでファンを魅了している。2016年には日本でのソロデビューも果たし、日本武道館で2万8000人を動員した。

