母親と一緒に参加する異色の韓国恋愛リアリティから“結婚カップル”誕生　不倫女性出演で揺れた番組から吉報 | RBB TODAY

親子で参加する異色の韓国恋愛リアリティ番組から、結婚カップルが誕生した。

不倫歴のある女性出演者がいたことで物議を醸したこともある『合宿お見合い』（原題、SBS）を通じて結ばれたチャン・ミンチョルとキム・ジンジュが、結婚を発表した。

3月11日、SBS公式YouTubeチャンネルには「『合宿お見合い』最終カップル、チャン・ミンチョル♡キム・ジンジュが結婚発表」というタイトルの新しい動画が公開された。

『合宿お見合い』シーズン2の参加者募集を知らせるこの動画には、シーズン1の最終カップルであるチャン・ミンチョル、キム・ジンジュが登場した。

2人は「『合宿お見合い』の最終カップルであり、現在も交際中のチャン・ミンチョル、キム・ジンジュです」とし、「私たちは出演後もとても順調に交際している。結婚も準備している」と明かした。

キム・ジンジュは「『結婚できるのかな？』とたくさん考えていたけれど、母たちも一緒に撮影することになって、自然と結婚までつながった気がする」と語り、キム・ジンジュの母は「撮影している間にジンジュの違う一面を見て、結婚できる年齢になったのだと思った」と伝えた。

（画像＝SBS Youtubeチャンネル）キム・ジンジュ（上画像の左）とチャン・ミンチョル

チャン・ミンチョルの母は「私は強くおすすめしたい。まずは参加させてみてほしい。子どもに『なぜ結婚しないのか』と問い詰めるのではなく、こういう番組の中で自然になじみながら、相手を見つけられるようにしてあげるのがいいと思う」と話した。

『合宿お見合い』は、結婚を望む独身男女10人とその母親10人が5泊6日を共にし、子どもたちの恋愛の過程を直接見守る恋愛番組で、前シーズンでは計2組が最終カップルとなった。

キム・ジンジュは1997年生まれで建設会社に勤務しており、チャン・ミンチョルは1991年生まれでソウル大学経済学部を卒業後、フリーランスの通販番組MCとして活動している。

（記事提供＝OSEN）

