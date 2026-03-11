小泉進次郎防衛相、やす子のSNSをリポストしコメント | RBB TODAY

小泉進次郎防衛大臣が3月9日に公式Xを更新。予備自衛官の招集訓練に参加したことを報告したお笑いタレントのやす子に感謝を明かした。

元陸上自衛隊員で、現在は即応予備自衛官として活動しているやす子。8日にXで、翌日放送の自身が月曜レギュラーを務める「ヒルナンデス！」（日本テレビ系）について、「予備自衛官の招集訓練に参加中ナンデスのためお休みさせていただきます」と報告していた。

小泉防衛相はこのポストを引用し、「予備自衛官としての御協力、ありがとうございます」と感謝した。

また、「現在開会中の国会で防衛省は、国家公務員や地方公務員が予備自衛官としての招集に応じやすい環境を整備するための法案提出を検討しているところです」と、今後国会で提出予定とされている、公務員が予備自衛官と兼業しやすくするための法案に触れた。

小泉防衛相は、「やす子さんを含め民間企業等で働きながら予備自衛官になってくださっている皆さんが参加しやすい環境整備も進めていきます。ありがとうございます！」とつづっていた。

なお、やす子は10日にXで「5日間の予備自衛官招集訓練終わり帰宅しました～」と報告。愛猫と戯れている動画を公開していた。

※小泉進次郎防衛大臣が予備自衛官の招集訓練に参加のやす子に感謝

※【動画】訓練終わりのやす子、愛猫と戯れる

