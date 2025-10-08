“三重の老舗あわび専門店”伊勢せきや、毎年完売の豪華海鮮おせちを予約受付開始！ | RBB TODAY

三重県の老舗あわび専門店「伊勢せきや」が、毎年完売となる人気商品「参宮おせち絵馬重」の予約受付を開始した。

宴席華やぐ品々

株式会社関谷食品が運営する同店は、伊勢神宮外宮前に本店を構える1957年創業の老舗だ。今回発表されたおせちは、神饌の伝統を受け継ぐ料理として、海と山の幸のみで仕上げた正統派・海鮮おせちとなっている。商品は吉祥・福祥・瑞祥の3種類を用意。最上位の「吉祥」は税込4万5000円で41品目（3～4人前）、「福祥」は税込2万7000円で45品目（3～4人前）、「瑞祥」は税込2万円で29品目（2～3人前）となっている。いずれも送料込み・冷凍便での配送だ。

絵馬型木箱とご案内状

注目の品々には、看板商品の「参宮あわび脹煮」をはじめ、不老長寿の象徴とされる鮑、慶祝の象徴・めで鯛を使った「鯛幽庵焼」、長寿と吉祥を願う「伊勢海老」、縁起物の「鰊昆布巻」、順風満帆の縁起を願う「帆立貝山椒煮」、子孫繁栄を託す「子持しぐれ」などが含まれる。

参宮おせち絵馬三段重 吉祥

販売期間は2025年12月5日まで（限定数なくなり次第終了）。お届け日は12月30日で時間指定は不可。賞味期限は2026年1月31日（冷凍開封前）となっている。申し込みは伊勢せきやオンラインショップまたは本店で受け付けている。

参宮おせち絵馬三段重 福祥