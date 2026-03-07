 岡田准一が語る「知の巨人」との対話が書籍化！「ラジオで他の世界の人と知り合えた、これは僕にとって宝なんです」 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

岡田准一が語る「知の巨人」との対話が書籍化！「ラジオで他の世界の人と知り合えた、これは僕にとって宝なんです」

エンタメ その他
注目記事
『人生は、いかに没頭する大人に会えるかで決まる』 著者：岡田准一
  • 『人生は、いかに没頭する大人に会えるかで決まる』 著者：岡田准一

岡田准一、エジプト古代王墓で歴史的瞬間！『世界ふしぎ発見！』40周年特別版で “封印の壁”が開く場面に立ち会う | RBB TODAY
画像
岡田准一がエジプトの古代遺跡やミイラの発見・開封に立ち会う特別番組が放送され、史上初のクフ王ピラミッド取材や謎のミイラも紹介される。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/03/06/244896.html続きを読む »

　岡田准一著『人生は、いかに没頭する大人に会えるかで決まる』（ワニブックス）が6日発売となり、同日、両国国技館にてJ-WAVE『GROWING REED』(J-WAVE)20周年を記念した番組初のイベント「J-WAVE GROWING REED 20th ANNIVERSARY」が開催された。

　『GROWING REED』は、2005年に岡田准一が24歳でスタートさせたラジオ番組だ。各界で活躍する知の巨人たちと一対一で語り合い、「人間は成長する葦である」という番組のテーマのもと、リスナーとともに考え、成長する時間を届けてきた。

　同書は、そうした20年にわたる対話の中で紡がれてきた数々の言葉と、岡田自身の思考や価値観の変容を収めた一冊。没頭し、心から人生を楽しむ大人たちとの出会いを通して培われた視点をまとめた書籍となっている。

　発売当日に開催されたイベントには、ゲストとして高橋源一郎、田根剛、又吉直樹、養老孟司(50音順)が登壇した。MCはサッシャが務め、番組同様に熱量あふれるトークが展開され『GROWING REED』が積み重ねてきた20年を体感する一夜となった。俳優竹中直人が花束を持ってステージ上に現れ、『GROWING REED』の20周年を祝った。

　岡田はこれまでの番組を振り返りながら、「いい大人になるためにはどうしたらいいのか、そういうことを考え、やってきましたが、20年たって本を出せたことを嬉しく思います。ラジオで他の世界の人と知り合えた、これは僕にとって宝なんです」と、知の巨人たちとの出会いが詰まった本書への思いを語った。

　『人生は、いかに没頭する大人に会えるかで決まる』（ワニブックス）は、全国書店および各オンライン書店にて発売中だ。


人生は、いかに没頭する大人に会えるかで決まる
￥1,833
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《RBBTODAY》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

ピックアップ

page top