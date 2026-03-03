「動作が快適で、就寝前の恐怖体験にうってつけだ」海外レビューハイスコア『バイオハザード7 レジデント イービル ゴールドエディション』 | RBB TODAY

プラットフォーム メタスコア 総レビュー数 ニンテンドースイッチ2 87 11件

本作『バイオハザード7 レジデント イービル ゴールドエディション』は、ニンテンドースイッチ2版が2026年2月27日に発売されたサバイバルホラーです（PC/PS4/Xbox One版は2017年12月14日発売。PS5/Xbox Series X|S版は2022年6月14日発売）。プレイヤーは消息を絶った妻の痕跡を求め、荒れた邸を探索します。新たな視点への大胆な変化を謳っています。

タイトル バイオハザード7 レジデント イービル ゴールドエディション 対応機種 PC（Steam）/PS5/PS4/Xbox Series X|S/Xbox One/ニンテンドースイッチ2 発売日 2017年12月14日（ニンテンドースイッチ2版は2026年2月27日発売） 日本語対応 対応

・Saudi Gamer: 100/100（ニンテンドースイッチ2）

シリーズを救った、あるいは原点回帰と現代化を同時に成し遂げて再誕させた本作。全追加コンテンツを収録した素晴らしい仕上がりで携帯ゲーム機へと移植された。

・Loot Level Chill: 95/100（ニンテンドースイッチ2）

ホラーという側面において、『バイオハザード7 レジデント イービル ゴールドエディション』は今なお本シリーズの最高到達点にある。ニンテンドースイッチ2での動作も非常に快適で、就寝前の恐怖体験にはうってつけだ。

・GamingBolt: 90/100（ニンテンドースイッチ2）

ニンテンドースイッチ2を所有しているサバイバルホラーファンにとって、『バイオハザード7 レジデント イービル ゴールドエディション』は文句なしに推奨できる作品だ。

・Nintenduo: 86/100（ニンテンドースイッチ2）

ニンテンドースイッチ2版『バイオハザード7 レジデント イービル ゴールドエディション』は、カプコンの名作を体験する上で間違いなく最良の選択肢だ。全コンテンツの収録や卓越したパフォーマンス、さらに遊びの幅を広げるモーション操作を備えたこのネイティブ版は過去のリリースを凌駕する。サバイバルホラーファンにとってプレイ必須の作品だ。

・PC Games: 80/100（ニンテンドースイッチ2）

オリジナル版の発売は2017年にまで遡るが、ニンテンドースイッチ2における『バイオハザード7 レジデント イービル ゴールドエディション』のビジュアルと動作は極めて良好だ。

・Eurogamer Germany: 80/100（ニンテンドースイッチ2）

ニンテンドースイッチ2版『バイオハザード7 レジデント イービル ゴールドエディション』は、シリーズの歴史を彩る技術的に洗練された一作だ。何より、他のゲーム機を所有していないニンテンドーファンにとって、極めて完成度の高いパッケージといえる。

ニンテンドースイッチ2版が2026年2月27日に発売された『バイオハザード7 レジデント イービル ゴールドエディション』のMetacritic海外レビューまとめをお届けしました（PC/PS4/Xbox One版は2017年12月14日発売。PS5/Xbox Series X|S版は2022年6月14日発売）。

メタスコアは記事執筆時点でニンテンドースイッチ2版が87点（総レビュー数11件）をマークしています（PC/PS5/PS4/Xbox Series X|S/Xbox One版は規定レビュー数を満たさず判定不可）。

総じて、動作の快適さが高く評価されています。

『バイオハザード7 レジデント イービル ゴールドエディション』は、PC（Steam）/PS5/PS4/Xbox Series X|S/Xbox One/ニンテンドースイッチ2向けに配信中です。