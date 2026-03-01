前田敦子、最新写真集より大人の色気が引き立つランジェリーカットを公開！ | RBB TODAY

2月28日、前田敦子の写真集『Beste』（講談社）より中面カットが公開された。
今回披露されたのは、大人の雰囲気がただようグリーンのランジェリーカット。女性スタッフからも特に好評だった一着だったという。前田の透明感のある肌が際立つカットとなっている。
前田が撮影の地に選んだのは、中欧オーストリアのウィーン。同作は2012年以来、実に約14年ぶりとなる写真集となっている。テーマは“大人の恋”。「こんな恋がしてみたい」と思えるような、心を寄せる相手と2人きりで過ごす親密で繊細な世界観を目指し、「こんな恋がしてみたい」と思えるような仕上がりになっている。凛とした美しさや、愛する人との夢のような時間と現実の間で揺れ動く切ない表情が、ウィーンの光の中に映し出されている。
