元NMB48・上西怜、バニーガールからチャイナドレスまで変幻自在！初のコスプレ写真集発売決定 | RBB TODAY

4月2日、元NMB48のメンバーで、現在はファッション誌『S Cawaii!』のレギュラーモデルを務める上西怜の初となるコスプレ写真集がイマジカインフォスより発売されることが決定し、あわせて先行カットも公開された。

上西怜『コスプレ写真集』（C）イマジカインフォス

『S Cawaii!』で連載中の「#れーちゃんこれくしょん」では、大好きなコスプレをテーマに様々な衣装とシチュエーションを披露している上西。同写真集は、全編コスプレをテーマにした挑戦的な内容となっている。

先行カット／上西怜『コスプレ写真集』（C）イマジカインフォス

王道のバニーガールやチャイナドレスはもちろん、アニメから飛び出したようなファンタジックな衣装まで幅広く収録。指先の角度や表情、立ち振る舞いに至るまで、それぞれの世界観に没入して撮影に挑んでいる。衣装を一から制作するなど、コスプレイヤーとしてのこだわりを最大限に反映。細部まで入念な打ち合わせを重ね、上西自身の表現したい姿を徹底的に追求した。さらに、コスプレメイクとウィッグカットのポイントも披露している。

上西は「この度上西怜コスプレ写真集の発売が決定いたしました！バニー、チャイナ、ギャル、エルフ、男装、色々なコスプレをさせていただきました。さらに！レモネードを擬人化したオリジナル衣装も作っていただいたり…。大満足の一冊になりました！ぜひ、たくさんの方に手に取っていただけたら嬉しいです！」とコメントを寄せている。

先行カット／上西怜『コスプレ写真集』（C）イマジカインフォス

発売記念イベントは、5月9日、10日、16日の3日間にわたり開催される。5月9日は紀伊國屋書店新宿本店にて特典お渡し会、5月10日はTSUTAYA EBISUBASHIにて特典お渡しと2ショットチェキ会、5月16日はインフォスクエアにてコスプレ撮影会や2ショットチェキ会などが実施される。

価格は通常版が3,300円（税込）。インフォスクエアでは、限定版として全身タペストリー（1200mm×650mm）付きが11,000円（税込）で販売される。また、オンライン書店限定で、未公開カットを用いたトレカ5種をランダムで封入する特典も用意されている。対象店舗は、タワーレコードオンライン、楽天ブックス、セブンネット、HMVオンラインとなっている。