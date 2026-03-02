福山雅治、ガラパゴス諸島で絶滅の危機に瀕した生きものたちを取材！世界初のスクープ映像も一挙公開 | RBB TODAY

俳優の福山雅治が南米ガラパゴス諸島を訪れ、「自然とは何か」を問いかけるNHK特別番組『ワイルドライフ スペシャル「福山雅治が見つめる“激変ガラパゴス”」』が、3日夜7時30分からBSP4K、9日夜7時30分からBSにて放送される。

大量のサバが打ち上がると、砂浜は熱狂に包まれる（C）NHK

同番組は、最新の映像技術と長期取材で世界中の大自然と野生動物の緊迫した瞬間を描く、本格的な自然ドキュメンタリーだ。今回は、15年にわたり世界15か国で貴重な命を見つめてきた福山の新たな旅を追う。

④最近発見されたばかりの、集団でサバを追い込むアシカの狩りのワザ（C）NHK

舞台は「進化の実験場」と呼ばれる南米ガラパゴス諸島だ。番組では、アシカが集団で大型のサバを浜辺に追い込み、巨大なマグロを狩る世界初のスクープ映像を一挙公開する。また、気候変動が生んだ“新たな生命”にも触れていく。

２００歳を超えることもあるというガラパゴスゾウガメは、とにかく巨大だ。（C）NHK

さらに、外来種が固有種のゾウガメを救う現実を目撃し、地球で1匹しか残っていない貴重なゾウガメにも出会う。

福山は、「15年にわたり絶滅の危機に瀕した生きものたちを世界各地で取材してきました。今回初めて“進化の実験場”とも呼ばれるガラパゴス諸島を訪れました。驚いたのは人と生きものたちとの距離の近さ。人をまったく恐れない生きものたちが目の前で見せてくれるありのままの姿。ガラパゴス諸島のそれは、この地球上で人類と生き物が正しく共存するための試行錯誤の現在地でした。まだ答えは出ていません。きっとこれからも変わり続けるでしょう。この番組が、いま我々が知るべきこと、なすべきことへの入り口になればと思っています」とコメントを寄せた。

夕日とウミイグアナ[進化の島を巡る 新たな旅へ]（C）NHK