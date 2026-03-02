鷲見玲奈、ショーパンデニムで美脚全開！オフショ動画にファン悶絶 | RBB TODAY

1日、元テレビ東京のフリーアナウンサー・鷲見玲奈が自身のインスタグラムを更新。美脚が際立つショートパンツデニム姿を披露した。

この日、鷲見はショートパンツデニムから美脚がのぞく爽やかなコーディネートの写真や動画を投稿。シンプルな白のキャミソールに青いシャツを合わせ、デニム生地のショートパンツを着用した装いで、にこやかにカメラ目線でさまざまなポーズを見せている。

投稿では「久しぶりの撮影。昨日の夜、花粉で目が真っ赤になってどうなることかと思いましたが、朝イチで薬を飲んで挑んだら、なんとかなりました！」とコメント。続けて「オフショット、載せておかないと忘れそうなので、すぐ載せます。笑 宣材写真もそろそろ変えようかな！？」とつづった。

この投稿にファンからは「可愛すぎるし美脚すぎる！」「足長い」「めちゃ美脚」「スタイリッシュで素敵です」「変わらずの美脚」などの声が寄せられている。

※鷲見玲奈、美脚際立つショーパンデニム姿の投稿（鷲見玲奈の公式インスタグラムより）