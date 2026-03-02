羽生結弦、3.11に「鎮魂の舞」を「news every.」生出演で披露......東日本大震災から15年を機に | RBB TODAY

2日、日本テレビが公式Xアカウントを更新。プロフィギュアスケーターの羽生結弦が、東日本大震災から15年となる3月11日放送の報道番組『news every.』（日本テレビ系）に生出演し、「鎮魂の舞」を披露することを発表した。

同アカウントでは、「東日本大震災から15年 羽生結弦さんが3.11に"鎮魂の舞"を生出演で披露」と告知。ソチ五輪で金メダルを獲得して以降、幾度となく被災地を訪問してきた羽生について、「当時16歳だった少年はどう震災と向き合い今年の3.11を迎えるのか」とつづり、当日の放送へ向けてメッセージを発信している。同番組は、11日（水）午後3時50分より放送される。

この投稿を見たファンからは、「羽生選手の思いが伝わることを願っています」「節目の年の当日、大切な演技を全国に届けてくださると信じています」「大切な日ですね。一緒に祈りを捧げます」などの声が寄せられている。