羽生結弦、3.11に「鎮魂の舞」を「news every.」生出演で披露......東日本大震災から15年を機に | RBB TODAY

2日、日本テレビが公式Xアカウントを更新。プロフィギュアスケーターの羽生結弦が、東日本大震災から15年となる3月11日放送の報道番組『news every.』（日本テレビ系）に生出演し、「鎮魂の舞」を披露することを発表した。
同アカウントでは、「東日本大震災から15年 羽生結弦さんが3.11に"鎮魂の舞"を生出演で披露」と告知。ソチ五輪で金メダルを獲得して以降、幾度となく被災地を訪問してきた羽生について、「当時16歳だった少年はどう震災と向き合い今年の3.11を迎えるのか」とつづり、当日の放送へ向けてメッセージを発信している。同番組は、11日（水）午後3時50分より放送される。
この投稿を見たファンからは、「羽生選手の思いが伝わることを願っています」「節目の年の当日、大切な演技を全国に届けてくださると信じています」「大切な日ですね。一緒に祈りを捧げます」などの声が寄せられている。
羽生結弦、マジックアワーの振り返りショット！最新写真集『羽』から先行カット公開 | RBB TODAY
羽生結弦の写真集「羽」が2月3日に発売。同氏や舞台裏の写真を約140点収録し、パネル展や特典も展開。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/01/21/242657.html続きを読む »
羽生結弦の“リラックスした姿”が盛りだくさん！『Quadruple Axel2025』が発売中 | RBB TODAY
フィギュア羽生結弦特集の専門誌で、独占インタビューや撮り下ろしグラビア、関係者の証言、MV座談会などを収録し、リラックスした姿も紹介している。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/07/03/232718.html続きを読む »