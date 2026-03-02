のん、くびれ際立つクールな衣装にファン絶賛！「完全に心を奪われる」 | RBB TODAY

俳優・アーティストののんが2日までにアメーバオフィシャルブログを更新。イタリア・ミラノで開催されたファッションブランド「MaxMara（マックスマーラ）」の新作コレクションショーを訪れた際のモードな姿を公開した。



のん（写真はのんの公式ブログから）

2月27日、「今年も」と題した投稿でのんは、自身が羽織ったコートについて「力強いシルエットに幻想的な要素を落とし込んだ美しいコート」と紹介し、「MaxMaraの服はどこまでも歩いていけるようなパワーを感じさせてくれる」とブランドへの思いをつづった。



写真では、ブラックのハイネックトップスにタイトなロングスカートを合わせた衣装に、立体感のある淡いカラーのロングコートをプラス。ウエスト部分の大胆なカッティングがシャープな印象を強め、引き締まった美くびれが際立つ。サングラスをかけたクールなカットなど複数枚を披露した。



さらにのんは「MaxMaraFWのミラノコレクションは歴史とモダニティをテーマに、現代のリアリティと融合させた軽やかなデザインが印象的で、心がわし掴みにされました」と感想をつづり、ハッシュタグに「#MaxMara」「#MaxMaraFW26」を添えて投稿を締めくくった。



この投稿にファンからは「めっちゃクール」「おなか見せコーデかっこいい」「とても素敵」「白黒のシンプルでも美しさに心が奪われました」「キラキラしてて最高」「絶句」「完全に心を奪われる」「目元強めのメイクがめちゃくちゃ可愛いくて格好いい」「最高にきれい！！！」など、称賛の声が相次いで寄せられている。