ファンが送るメッセージ？BTS・JUNG KOOK、ソロ曲『Please Don’t Change』がチャート“逆走” | RBB TODAY

ボーイズグループBTSのメンバー、JUNG KOOKのソロ曲『Please Don’t Change』が、iTunesチャートを“逆走”し、頂点に立った。

去る2月26日、同曲はiTunesソングチャート「ワールドワイド」「ヨーロッパ」の両方で1位に輝いた。

【画像】JUNG KOOK、深夜配信で中指立て不満爆発

チャートの動きは非常に興味深い。『Please Don’t Change』は、2023年11月にリリースされた1stソロフルアルバム『GOLDEN』の収録曲だ。リリースからかなり経った楽曲が、再び最上位に君臨した。

アルバム自体も順位を上げている。『GOLDEN』は2月26日基準でiTunesアルバムチャート「ワールドワイド」18位、「ヨーロッパ」46位に再び入った。同チャートの集計において、『GOLDEN』は世界で441日間、ヨーロッパで234日間チャートインを維持した記録も確認されている。

（写真提供＝OSEN）JUNG KOOK

ストリーミングの数字も伸びている。『Please Don’t Change』はSpotifyでの累計再生回数が2億回を突破したと伝えられ、『GOLDEN』の収録曲のうち、5番目に2億再生を達成した楽曲となった。

同日、JUNG KOOKの自作曲『Still with you』も、国別のiTunesチャートで多数の国のチャートにチャートインした。ソロディスコグラフィー全般が同時に上昇しているようだ。

◇JUNG KOOK プロフィール

1997年9月1日生まれ。本名チョン・ジョングク。2011年に放送された韓国のオーディション番組『スーパースターK』シーズン3の予選で脱落。デビューは逃したものの、現事務所含め多数の大手芸能事務所からオファーを受けた。本人は、「見学の際にRMのラップに感銘を受けて決めた」と振り返っている。その後、2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、世界的な人気を誇るトップスターとなった。2023年12月に入隊し、2025年6月11日に除隊した。

■【写真】BTS内部に広がる“不満”、復帰を前に異変か

■【写真】JUNG KOOK、豪華自宅からの景色を公開

■【写真】「破壊力えぐ」JUNG KOOK、胸板“むき出し”